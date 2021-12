Geen spiegeltent, wel een ijspiste in Vilvoorde

Net zoals zoveel steden en gemeenten past ook Vilvoorde als gevolg van corona zijn eindejaarsprogrammering noodgedwongen aan. De spiegeltent die traditioneel het hart is van de activiteiten van Winters Vilvoorde zal voor de tweede winter op rij niet worden opgesteld. Er zal nu vooral worden ingezet op kerstshoppen, straatanimatie én de ijspiste op de Grote Markt die straks na jaren terug is van weggeweest.

De voorbereidingen van een groots opgezet Winters Vilvoorde waren volop aan de gang toen het Overlegcomité van 17 november het vooruitzicht op de komende winterpret aanzienlijk temperde. Geen kerstmarkt, geen nieuwjaarsreceptie en geen spiegeltent. Maar hier, onder de pijlers van de luifel op de Grote Markt, komt wel een schaatspiste, een ecologische nog wel. “Een ecologische piste werkt niet met ijs maar met synthetische platen waar dan een soort van gel op komt”, legt schepen Moad El Boudaati (Vooruit) uit. “Men heeft zo veel minder energie nodig dan bij de traditionele ijspiste.” Tijdens het schaatsen zijn mondmaskers verplicht, maar vooraf hoef je geen coronapas te tonen. “Via ons kassasysteem laten we maximum vijftig mensen toe op de piste, van zodra er mensen van de piste gaan mogen er weer nieuwe bijkomen”, geeft El Boudaati nog mee. Naast de schaatsbaan zullen geen drank- of eetstandjes staan, maar de cafés en eethuizen in de omgeving zullen je met open armen ontvangen. De ijspiste is open van 17 december tot 9 januari, een ticketje kost 2 euro.