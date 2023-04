Geen vergunning voor nieuwbouwproject Dworp, "maar verhaal is nog niet ten einde"

De gemeenteraad van Beersel besliste unaniem om een vergunning voor een nieuwe verkaveling in de Kerkstraat te weigeren. Een projectontwikkelaar wil daar een nieuwe wijk met 17 woningen bouwen. Omwonenden in Dworp vreesden voor verkeerscongestie, geluidshinder en problemen met de waterhuishouding. Oppositiepartij Vlaams Belang is opgelucht, maar waarschuwt voor mogelijke beroepsprocedures.

Er was geen draagvlak voor het project, stelt Vlaams Belang. Getuige daarvan een petitie met 127 handtekeningen en 38 gefundeerde bezwaarschriften die werden ingediend bij de gemeente. “Maar ook de verkavelingsstop die in 2020 werd afgekondigd, bleek een nuttig instrument om de verkavelingsvergunning te weigeren,” aldus Vlaams Belang-raadslid Klaas Slootmans. Hij ondervroeg het gemeentebestuur meermaals over het dossier.

"Voor een verkaveling met 17 kavels zijn wegeniswerken nodig. En dat is wat we net in 2020 hebben beslist: dat we geen toestemming meer geven om daar een vergunning voor uit te reiken," legt schepen van Openbare Ruimte Jos Savenberg uit." Die maatregel geldt sowieso tot 2025 en moet zo de openbare ruimte vrijwaren en het aantal inwoners van Beersel onder controle houden.

Maar volgens Slootmans is het dossier in de Kerkstraat nog niet ten einde. “Gezien de omvang van het project en het achterliggend kapitaal van de vergunningsaanvragen is er geen twijfel dat er beroepsprocedures zullen komen. Het dossier komt dan op tafel van de Vlaamse regering.” Tijdens de gemeenteraad riep Slootmans Vlaams minister en Beerselnaar Weyts dan ook op de belangen van zijn dorp te behartigen.

Op de foto: schepen Jos Savenberg.