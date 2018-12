Geen witte rook na vergadering 3 partijen Linkebeek

De eerste vergadering van de drie partijen met verkozenen in faciliteitengemeente Linkebeek over het voorstel om een algemene meerderheid te vormen heeft zondagavond nog geen witte rook opgeleverd.

"Er is nog geen witte rook, noch werden er beslissingen genomen. Er is echter wel de wil bij de aanwezigen om samen naar een oplossing te zoeken teneinde een werkbaar college op poten te zetten", aldus Roel Leemans van Activ' na afloop van de vergadering. Link@Venir heeft in de nieuwe raad 7 zetels, Ensemble LBK Samen 5 en Activ' 3. Omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks verkozen worden heeft Link@Venir twee mandaten in het schepencollege en LKB één. Het is nog niet uitgemaakt wie als burgemeester wordt voorgedragen. Ghequière die het ambt het meest ambieert heeft hiervoor nog één handtekening tekort.

Na een reeks gesprekken met Link@Venir pleitte Activ' een tiental dagen terug onverwacht voor onderhandelingen om te komen tot een 'algemene meerderheid' met de drie partijen. Dit moet de basis leggen voor een goede samenwerking tussen de twee vermelde partijen in het schepencollege en tussen alle drie in de op te richten gemeentelijke commissies rond onder meer mobiliteit, sport, ecologie en economie. Als voorwaarde voor samenwerking eist Activ' dat de communautaire twisten tijdens de komende legislatuur aan de kant geschoven worden.