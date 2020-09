Geert Molenberghs (KU Leuven): "Aantal besmettingen in Vlaams-Brabant blijft té hoog"

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat de r-waarde voor Vlaams-Brabant op dit moment 1,079 is. “We gaan eerlijk zijn, boven de 1 is niet waar we willen zitten”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “We willen onder de 1 gaan, dus de inspanningen moeten nog even volgehouden worden. Er is veel te zeggen over de bubbel van vijf. Dat lijkt een dom regeltje, maar het principe is duidelijk intussen. Wees voorzichtig met de sociale contacten. We moeten de R-waarde onder 1 krijgen en daar blijven. Dat gaat een tijdje duren, maar dan zien we de epidemie wel afbouwen.” De voorbije week kwamen er in onze regio 225 besmettingen bij. De meeste daarvan in Vilvoorde, gevolgd door Grimbergen, Asse en Halle. In amper 6 van de 35 gemeenten in onze regio was er de voorbije week geen enkele nieuwe besmetting.