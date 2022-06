Gemeenschappelijke zolder speelde cruciale rol bij verwoestende brand in Opwijk

De bouwwijze van de appartementen in de Kloosterstraat in Opwijk waar vorig jaar in april een zware brand uitbrak, heeft een impact gehad op het verloop van de brand. Dat blijkt uit het rapport van de leercommissie die na de brand werd opgericht.

Op 9 april 2021 verspreidde een brand zich in een mum van tijd over de dakappartementen aan de Kloosterstraat in Opwijk. De balans was zwaar: 11 appartementen werden vernield, in het totaal 34 appartementen raakten onbewoonbaar. 1 bewoonster overleed door de shock van het gebeuren. Naar aanleiding van de brand richtte minister van Binnenlandse Zaken Verlinden een leercommissie op. Onafhankelijke experts gingen na hoe de brand zich zo snel kon verspreiden.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat de gemeenschappelijke zolder een cruciale rol speelde. Die ruimte was aaneengesloten en bevatte veel hout, waardoor het vuur zich ongemerkt volledig kon verspreiden. Het rapport haalt ook aan dat de zolder niet goed bereikbaar was voor de brandweer én dat de vloer niet stevig genoeg was voor een interventie.

De leercommissie vraagt de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing om voorstellen te doen om de huidige brandveiligheidsvoorschriften aan te passen en wijst ook op het belang om nieuwe technologieën, zoals drones, in te zetten bij het bestrijden van een brand.