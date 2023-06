Gemeente Opwijk: “Minder criminaliteit en vandalisme door gedoofde lichten”

Door de hoge energieprijzen werden eind vorig jaar in heel wat gemeenten de openbare straatverlichting gedoofd. De gemeente Opwijk heeft nu een evaluatie gemaakt van die maatregelen. “Niet alleen betalen we minder, er is ook minder criminaliteit en vandalisme”, zegt burgemeester Inez De Coninck.

Enkele maanden geleden ging in Opwijk het licht in de week uit tussen 23 uur en 5 uur. “De besparing is spectaculair”, zegt burgemeester De Coninck. “Globaal werd er de eerste drie maanden van dit jaar 10.085 euro minder uitgegeven aan elektriciteit voor de straatverlichting tegenover 2021 en 44.137 euro minder dan vorig jaar. We slaan twee vliegen in een klap, want er is ook minder criminaliteit. De politie stelt vast dat sinds de lichten ’s nachts gedoofd zijn er een daling van het aantal inbraken, diefstallen en vandalisme is.”