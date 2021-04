Gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert in terrasconstructies voor horeca

De terrassen van de horeca kunnen mogelijk op 8 mei weer open. Heel wat uitbaters zien die graag zo groot mogelijk, maar hebben geen geld meer over om uit te breiden of materiaal aan te kopen. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat daarom binnenkort zelf zorgen voor uniforme terrasconstructies in het centrum, die de cafés dan kunnen huren.

Eén van de Leeuwse cafébazen is Kristof Beckers van Café De Gareelmaeker. Als alles goed gaat mag ook het terras van zijn café over 16 dagen weer open, na meer dan een half jaar verplichte sluiting. “Het is zwaar geweest. Gelukkig was er steun van de federale overheid, de Vlaamse overheid en de gemeente. Die was zeker welkom. Maar ik kan niet zeggen dat er geen facturen blijven liggen”, aldus Kristof. “Laat ons hopen dat de terrassen op 8 mei open mogen”. Om je terras rendabel te houden wil je natuurlijk zo veel mogelijk mensen een plekje kunnen geven, en daar is meer materiaal voor nodig. Maar een extra lening bij de bank is voor veel caféhouders geen optie. Daarom springt de gemeente bij. Ze gaat er binnenkort zelf uniforme terrasconstructies plaatsen. De horecazaken betalen dan een concessie voor het gebruik. “Ik denk niet dat veel horeca-uitbaters de mogelijkheid zullen hebben om onmiddellijk te investeren in dergelijk materiaal”, zegt schepen van Lokale Economie Olivier Huygens (N-VA). “Ik hoor ook dat heel wat brouwerijen en toeleveranciers enorm getroffen zijn door de crisis en die zijn ook heel voorzichtig in het aanleveren van dergelijk materiaal. Wij voorzien parasols die beschermen tegen het zonlicht, en voorzien kunnen worden van verwarming en led-verlichting.”

Meer hierover straks in ons nieuws.