Gemeentehuis Linkebeek mag weer open

In Linkebeek gaat het gemeentehuis vandaag weer open voor personeel en publiek. Twee weken geleden moest het de deuren sluiten toen bleek dat een personeelslid besmet was met het coronavirus.

Twee weken lang mocht alleen een klein aantal personeelsleden het gemeentehuis in mits toelating van de burgemeester. Een personeelslid had postief getest op het coronavirus. De persoon in kwestie heeft nu een negatieve test afgelegd, net als de andere personeelsleden die met hem in contact kwamen. Het gemeentehuis en het OCMW kunnen daarom de deuren weer openen. Er gelden uiteraard wel nog coronamaatregelen. Zo is een mondmasker verplicht en mag er per ruimte maar één bezoeker binnen.