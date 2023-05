Het gemeentelijk Complex Zijp, waar het vroegere vaccinatiecentrum was gevestigd, kreeg een C-attest van de brandweer. Er zijn problemen met de brandveiligheid. De elektrische installatie is afgekeurd. Het gebouw is door burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) gesloten.

Gemeentelijk complex Zijp in Wemmel moet dicht na negatief brandweerverslag

“Het gebouw is momenteel niet meer geschikt voor gebruik”, zegt de burgemeester. “De elektriciteitsinstallatie is volledig afgekeurd. We gaan nu op basis van het brandweeradvies werken uitvoeren, zodat één nieuw elektriciteitscircuit wordt geïnstalleerd. Dat zal dan worden gekeurd. Zo kunnen we een B-attest van de brandweer bekomen. Dan mag het gebouw beperkt worden gebruikt door verenigingen.”

Voorwaarden

Aan zo’n eventueel B-attest zijn heel wat voorwaarden verbonden. “Zo mag de keuken niet meer worden gebruikt”, aldus Vansteenkiste. "In het gebouw mogen, na de keuring van een nieuwe stroomkring en het bekomen van een B-attest, activiteiten plaatsvinden met een maximum van 260 mensen. Dat aantal is onder andere vastgelegd op basis van de beschikbare nooduitgangen.”

“Er is ook een probleem van compartimentering vastgesteld door de brandweer. Het gelijkvloers is één grote ruimte. Daarom mag het gebouw niet meer worden bewoond. Er was nog een conciërge die onder het dak woonde, maar die overeenkomst werd eerder opgezegd. Het gebouw staat nu leeg, maar zal dus binnenkort wel opnieuw mogen worden gebruikt.”

Het Complex Zijp deed tijdens de corona-epidemie dienst als vaccinatiecentrum voor de inwoners van Wemmel, Grimbergen en Meise. In een latere fase in de vaccinatiecampagne kwamen ook de inwoners van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos naar het Complex Zijp. Toen bleken er nog geen problemen te zijn. Er werd gewerkt op afspraak en er was telkens een beperkt aantal mensen aanwezig.

Eerder werd ook de feestzaal SKC in de Raedemaekerlaan in Wemmel gesloten omwille van de (brand)veiligheid. Die wordt uitgebaat door de vzw Jeugdlokalen Wemmel. De vzw is op zoek naar subsidies om de zaal te renoveren.