Gemeentelijke bieb heropent in gloednieuw gebouw

In Wezembeek-Oppem huist nu ook de gemeentelijke bibliotheek in het gloednieuw administratief centrum. Eerder namen basisschool De Letterbijter en de administratieve diensten en het OCMW er hun intrek . Vanaf morgen zijn alle lezers welkom in de Louis Marcelisstraat. Voor de heropening van de bieb moesten 30.000 boeken verhuisd worden: “een huzarenstukje”.

In mei 2018 verhuisde de openbare gemeentelijke bibliotheek naar een tijdelijke stek in de wijk Ban Eik. Bijna vier jaar later is de nieuwe bestemming klaar voor gebruik en betrekt de bieb een functioneel gebouw dat is aangepast aan de hedendaagse normen van optimale dienstverlening.

In het nieuwe gebouw is er voldoende ruimte om de langverwachte stripafdeling uit te bouwen. Daarbij krijgen ook manga’s en “graphic novels” een plaats in de collectie. Op een oppervlakte van 587 m2 biedt de nieuwe bieb een volwaardige tweetalige collectie aan over drie verdiepingen.

Vorig jaar steeg het aantal uitleningen van bibliotheekmaterialen van 65.302 naar 66.638 exemplaren.

Foto: het bibliotheekteam