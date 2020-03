Gemeentendiensten blijven bereikbaar

Hoewel tal van activiteiten worden afgelast en heel wat organisaties de deuren sluiten, gaat ons land niet in een lockdown. Je kan bijvoorbeeld nog bij heel wat gemeentediensten terecht, maar vaak wel op een andere manier.

Een steekproef van onze redactie leert dat heel wat gemeentelijke diensten open blijven, maar sommige alleen op afspraak. Ook wordt er gevraagd om niet-dringende bezoeken uit te stellen of gebruik te maken van de digitale mogelijkheden om documenten op te vragen via de website van je stad of gemeente. Recyclageparken blijven voorlopig wel open, al zal het aantal bezoekers beperkt worden.

Ook de vuilnisophaling blijft verzekerd. De meeste bibliotheken blijken de komende drie weken de deuren te sluiten, al kan je wel nog in de bieb van Halle terecht voor afhalen van materialen die je online of telefonisch reserveerde. Om er zeker van te zijn op welke manier je bij jouw gemeente terecht kan, raadpleeg je best de website.