Gemeenteplein Wolvertem krijgt camera’s: “Onze extra paar ogen op straat”

Het gemeentebestuur van Meise gaat in totaal tien camera’s inzetten op openbare plaatsen om de openbare veiligheid te helpen garanderen. Zo komen er camera’s op het Gemeenteplein in Wolvertem, waar de voorbije jaren heel wat overlast was.

De voorbije maanden waren er heel wat onregelmatigheden in het centrum van Wolvertem. Deze zomer was er zelfs een samenscholings- en plaatsverbod van kracht voor amokmakers. Het is één van de plaatsen waar Meise nu extra camerabewaking plaatst. “Het gaat om een investering van meer dan 100.000 euro”, zegt burgemeester Gerda Van Den Brande. “Verwacht wordt dat de gemeenteraad hiervoor in februari haar fiat zal geven. De politiezone KLM zal de beelden kunnen bekijken, net zoals onze dienst gemeenschapswachten.”

Momenteel heeft Meise één gemeenschapswacht, een tweede is in opleiding. “De camera’s zijn onze extra paar ogen op straat. Naast het Gemeenteplein in Wolvertem komen er ook camera’s aan het zwembad, De Muze, de Sportschuur, enzomeer. De inzet van die camera’s moet ook het veiligheidsgevoel op die openbare plaatsen verhogen. Er komen acht vaste camera’s en twee mobiele. Die laatste twee worden telkens verplaatst”, besluit Van Den Brande.