Gemeenteraad Herne zet licht op groen voor fusie

De gemeenteraad van Herne heeft het licht op groen gezet voor de fusieplannen met Galmaarden en Gooik. De twee andere gemeenten deden dat vorige week al. In Pepingen zullen de inwoners bevraagd worden over de fusieplannen in het Pajottenland.

Twee weken geleden stelden de burgemeesters van Galmaarden, Gooik en Herne hun plannen voor om vrijwillig te fuseren tot één grote gemeente. Gisteravond gaven de gemeenteraadsleden van Herne hun akkoord om samen te smelten, de andere gemeenten deden dat vorige week al. “De gemeenteraden geloven in de meerwaarde van een fusie, maar er blijven nog heel wat zaken verder uit te klaren”, klinkt het bij de burgemeesters. “De onzekerheid over de voorwaarden die de Vlaamse regering zal vastleggen voor toekomstige fusies, voornamelijk over de schaalgrootte en de schuldovername is daarbij een belangrijk aandachtspunt.”

Met de goedkeuring komt het Pajotse fusieverhaal in een nieuwe fase terecht. “Er start nu een intensieve periode waarin de drie besturen samen met de inwoners en het personeel van de drie gemeenten de fusie diepgaand zullen onderzoeken. Niet via een volksraadpleging, maar door informatiesessies waarbij kritische vragen en eigen inbreng van burgers gefundeerd zullen beantwoord worden”, klinkt het.

In Pepingen zullen de inwoners bevraagd worden over de fusie, alleen is nog niet duidelijk hoe en wanneer. “De keuze van de meerderheid om niet mee te werken bij het verder uitzoeken hoe een fusie tussen vier gemeenten zou werken, is enkel een keuze om hun eigen stoel in de gemeenteraad nog zes jaar warm te houden”, klinkt het bij oppositiepartij cd&v, dat voorstander is om aan te sluiten bij de drie andere gemeenten.