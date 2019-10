Gemor over gemeenten die tussen Rand- en Denderfonds vallen

De gemeente Liedekerke is boos, omdat het van de Vlaamse overheid geen extra middelen krijgt om de verstedelijkingsdruk aan te pakken. Een heleboel buurgemeenten krijgen daar wel extra middelen voor vanuit het nieuwe Vlaamse Randfonds of Denderfonds. Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V Plus) spreekt van 'een schande'. Ook Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) begrijpt niet waarom slechts vier gemeenten uit de Denderstreek aanspraak kunnen maken op extra centen. "Er is een blinde vlek tussen beide regio's," klinkt het.

In het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering staat dat er een Denderfonds wordt opgericht, om gemeenten die voor verstedelijkingsuitdagingen te staan, te helpen. Voorlopig zijn slechts vier gemeenten uit de Denderstreek hierin opgenomen: Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem. "Ik kan begrijpen dat de Vlaamse regering in het kader van het Denderfonds extra middelen overheeft voor Denderleeuw en Ninove, maar ik vraag me af welke criteria daarvoor zijn gehanteerd en waarom Liedekerke uit de boot valt,” aldus burgemeester Van Linthout. Hij begrijpt ook niet waarom Geraardsbergen en Zottegem ook extra middelen krijgen. De burgervader tekent protest aan bij de Vlaamse overheid en vraagt meer uitleg.

In de commissie Vlaamse Rand van het Vlaams parlement vroeg parlementslid Katia Segers ook al om meer uitleg over de criteria om opgenomen te worden in het Rand- of Denderfonds. Het Denderfonds wordt opgericht voor de problematiek van de uitdijende effecten van het grootstedelijk gebied. "Dit creëert in mijn ogen een scheve situatie, waarbij gemeenten die noch tot de afgebakende Vlaamse Rand behoren, noch aanspraak kunnen maken op het Denderfonds in de kou blijven staan," aldus Segers. "Nochtans ondervinden zij dezelfde effecten van verstedelijking."

Ternat

In Ternat, dat net zoals Liedekerke, maar ook Affligem, Haaltert, Lennik en Roosdaal buiten de prijzen valt, wordt meer behoedzaam gereageerd. "Ik ben in de eerste plaats blij met het 1 miljoen euro dat de Vlaamse regering Ternat extra geeft voor het nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van de open ruimte. We kunnen natuurlijk altijd dromen van meer, maar laat ons zien wat kan en niet kan," aldus burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V en Volks).