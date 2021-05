Gemor rond heraanleg Marktplein in Kapelle-op-den-Bos

De vernieuwing van het Marktplein maakt deel uit van de grootste plannen die Kapelle-op-den-Bos heeft de met het dorpscentrum. “De angst is vooral dat er weinig of geen parking gaat zijn”, zegt Monika Peeters van bakkerij Luverco, gelegen aan het Marktplein. “Het plein staat nu al soms vol. Als klanten zich niet voor de handelszaken kunnen parkeren, rijden ze verder. Ze gaan niet eerst honderden meters rijden voor een parkeerplek als ze een brood komen kopen. Ook het eenrichtingsverkeer dat de gemeente wil invoeren, baart mij zorgen.”

Het gemeentebestuur krijgt zowel van bewoners als van de Kapelse oppositie kritiek over de communicatie rond de plannen. De gemeente zegt dat het al via het infokanaal tal van vragen over de werken heeft beantwoord. Het heeft de brief van de bewoners besproken op het schepencollege en zal een antwoord formuleren.