Genk-aanvaller Ndongala beschuldigd van winkeldiefstal in Vilvoorde

KRC Genk-aanvaller Dieumerci Ndongala is gisteren onterecht beschuldigd geweest van winkeldiefstal in de H&M in Vilvoorde. Dat maakte de voetballer zelf bekend op zijn Instagramaccount. H&M heeft zich intussen al verontschuldigd, maar de spits denkt er aan om een klacht in te dienen.

Toen de Congolese voetbalinternational na het winkelen de H&M in Vilvoorde buitenstapte, werd hij staande gehouden door een politiepatrouille. Een winkelmedewerkster had de politie gebeld omdat ze dacht dat Ndongala kledij gestolen had. "Ik ben gefouilleerd en mijn zak werd gecontroleerd. Maar ik heb niets gestolen. Dit is een schande. Ze zochten gewoon een zwarte met dreadlocks", foeterde Ndongala op Instagram.

De winkelketen heeft zich intussen verontschuldigd voor de feiten. Blijkbaar wordt de H&M in Vilvoorde de laatste tijd geplaagd door diefstallen en gedroeg Ndongala zich volgens de winkelmedewerkster verdacht. Tot slot benadrukt H&M dat het voor diversiteit is en racisme veroordeelt. Of Ndongala er ook zo over denkt, valt te betwijfelen. Nadat bleek dat alles berustte op een misverstand, gaf de aanvaller zijn gekochte goederen terug en eiste zijn geld terug.