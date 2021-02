Gerecht pakt verdachten van Schaarbeekse rellen op in Beersel en Leeuw

In Beersel en Sint-Pieters-Leeuw heeft de politie gisteren huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar de rellen in Schaarbeek midden januari. In totaal werden veertien verdachten opgepakt.

Op 13 januari 2021 brak er na een betoging over de dood van een arrestant van de politie onrust uit in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. “Om de daders van de vernielingen te identificeren en de strafrechtelijke inbreuken die tijdens deze incidenten werden gepleegd in kaart te brengen, werd er onmiddellijk een taskforce opgericht waarin de zes Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel hebben samengewerkt”, zegt Katrien Meulemans van het parket van Brussel. “Op basis van het onderzoekswerk van deze taskforce heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van opzettelijke brandstichting ’s nachts in een bewoond gebouw, gewapende weerspannigheid door verscheidene personen met voorafgaande afspraak, beschadiging van onroerende goederen en beschadiging van voertuigen.”

Gisteren voerde de politie vijftien huiszoekingsbevelen uit in Schaarbeek, Aalst, Verviers, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en in gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Voor de uitvoering van deze huiszoekingen werden 100 politiemensen ingezet. “Deze huiszoekingen hebben geleid tot de arrestatie van veertien door de taskforce geïdentificeerde verdachten”, aldus Meulemans. “Meer bepaald werden zeven meerderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Vijf van hen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en twee werden in verdenking gesteld en weer vrijgelaten. Het onderzoek naar hen is nog lopend. Bovendien werden zeven minderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de magistraten van de jeugdafdelingen van de parketten van Brussel, Halle-Vilvoorde, Namen en Verviers, met het oog op een voorleiding bij de jeugdrechters. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet om andere daders van de ordeverstoringen en vernielingen te identificeren.”