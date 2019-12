Getuigen gezocht van vliegtuigramp Huizingen in 1945

Volgend jaar zal het precies 75 jaar geleden zijn dat in de Beerselse deelgemeente Huizingen een Amerikaanse bommenwerper neerstortte. Het Heemkundig Genootschap van Witthem wil over die tragische gebeurtenis een boek uitbrengen en daarom op zoek naar getuigen.

De ramp gebeurde op 13 mei 1945. Een Amerikaanse bommenwerpen stortte toen tijdens een oefenvlucht neer in de Beemd in Huizingen. De zeven bemanningsleden kwamen daarbij om. Maar de tragedie had nog veel groter kunnen zijn. Het neerstortende vliegtuig kon maar net de kerktoren van Huizingen ontwijken en scheerde rakelings langs een huizenrij. De piloot wist het vliegtuig gelukkig nog af te leiden naar een open plek in de Beemd.

Het gemeentebestuur van Beersel wil volgend jaar de ramp herdenken met een gedenkplaat op de plek van het onheil. Het Heemkundig Genootschap van Witthem heeft het plan opgevat om een boek te maken over de crash van de bommenwerper. Krantenartikels uit 1945 zijn niet voorhanden. Daarom is de heemkring op zoek naar getuigenissen van Huizingenaren die naar het wrak gingen kijken of verhalen over de ramp kunnen vertellen, eventueel van hun ouders of grootouders. Wie informatie heeft, kan die kwijt via archief@beersel.be of 02 359 17 40.