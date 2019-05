Gevonden beenderen zijn van jonge man

De beenderen die een buurtbewoner op 19 mei vond in een witte zak in Zellik, zijn wel degelijk menselijke resten. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

Een buurtbewoner vond op zondag 19 mei tijdens een wandeling een witte zak met beenderen langs de Hortensialaan. Een wetsdokter onderzocht de beenderen en concludeert dat het om menselijke resten gaat.

"Uit zijn vaststellingen blijkt het te gaan om een schedel van een jonge volwassene. De persoon zou mogelijk al tientallen jaren geleden overleden zijn," zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde aan.

Hoe de persoon is gestorven, is niet duidelijk, maar er zijn geen directe aanwijzingen voor een gewelddadig overlijden. Het onderzoek wordt voortgezet in de hoop de identiteit van de persoon te achterhalen.