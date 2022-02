Gevonden kledij is niet van Linkebeekse Natacha

De kledij die reddingswerkers hebben gevonden in de zoektocht naar Natacha de Crombrugghe, is niet van de 28-jarige vrouw uit Linkebeek. Ze is sinds 23 januari vermist toen ze op trektocht was naar de kloof Colca Canyon. Het federaal parket heeft het dossier intussen overgenomen.

De ouders van Natacha kwamen begin deze week aan in Peru om de zoektocht op de voet te volgen. Een groep reddingswerkers vond de voorbije dagen kledij. Maar het zwarte kledingstuk blijkt nu zeker niet van Natacha te zijn. De komende dagen zetten speurders in Peru ook een infrarood-drone in. Daarmee kan vanop hoogte de lichaamstemperatuur van een levend lichaam gedetecteerd worden. De vrouw uit Linkebeek is intussen 17 dagen vermist. Het federaal parket neemt het dossier tot slot in handen en zal er voortaan ook over communiceren.