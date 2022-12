Gewezen burgemeester van Asse Paul De Keersmaeker overleden

Paul De Keersmaeker, voormalig burgemeester van Kobbegem en de latere fusiegemeente Asse, is vrijdagochtend thuis overleden. Hij werd 93 jaar en al een tijdje ziek. De Keersmaecker was ook Kamerlid, staatsecretaris en Europarlementslid.

De Keersmaeker was een telg uit een welstellende Kobbegemse brouwersfamilie. De huidige brouwerij Mort Subite is vandaag via Maes een onderdeel van Heineken. Tussen 1959 en 1976 was hij burgemeester van Kobbegem en daarna was hij tot 1984 burgemeester van de fusiegemeente Asse. Hij was ook bijna 30 jaar lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hierdoor was hij van 1971 tot 1980 automatisch ook lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en van 1980 tot 1995 van de Vlaamse Raad. Van 1979 tot 1981 zetelde hij ook in het Europees Parlement.

Na zijn politieke carrière nam hij heel wat bestuursmandaten, meestal zelfs als voorzitter, op in nationale en internationale bedrijven, waaronder InBev, Domo, KBC, Tractebel, Nestlé en WDP. In 1997 kreeg De Keersmaeker de titel van baron. Van 1995 tot 1998 was zijn zoon Bert burgemeester van Asse. Volgens de familie is de begrafenisplechtigheid nu vrijdag om 11 uur voorzien in de kerk van Asse.