Gewezen schepen en gedeputeerde Wiske Ockerman (82) overleden

In Zaventem is Wiske Ockerman overleden op 82-jarige leeftijd. Ze was gedurende 12 jaar schepen in de luchthavengemeente voor de toenmalige PVV en VLD en dat van 1988 tot 2000. Ze overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Ockerman kon in de gemeentelijke politiek destijds samenwerken met het liberale boegbeeld Francis Vermeiren. Daarna werd ze in 2001 gedeputeerde bij de provincie Vlaams-Brabant, waar ze onder meer voor de provinciale domeinen bevoegd was. In 2008 - tijdens haar tweede ambtstermijn - besliste ze om gezondheidsredenen vroegtijdig te stoppen. Ze was als mama van zes kinderen mee de wegbereider van de vrouw in de politiek.

Een van haar zonen – Piet Ockerman - stapte ook in haar voetsporen en is vandaag schepen in Zaventem. Na haar politieke carrière profiteerde Wiske Ockerman volop van het leven. Het verlies van één van haar zonen in 2018 was wel een zware dobber. Twee jaar eerder verloor ze ook al haar man. Acht weken geleden kreeg Ockerman een hersenbloeding waar ze niet meer van herstelde. In de nacht van dinsdag op woensdag is ze overleden.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 29 oktober in CC De Factorij. Er is gelegenheid tot groeten op 25 en 27 oktober van 18.30 tot 20.30 uur bij VGP Funerals in Zaventem.