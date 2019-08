Gezocht: leerkrachten… en veel is niet genoeg

Steeds meer mensen kiezen voor de privésector en minder voor het onderwijs. Het lerarentekort wordt her en der in de regio al nijpen. RINGtv zocht en vond in de secundaire school GO Atheneum Vijverbeek in Asse een witte raaf: een school die wèl alle vacatures ingevuld kreeg. Maar dat lukte pas na maandenlang zoeken…

De overheid meldde al eerder dat er een lerarentekort dreigde vanaf 2020, maar in tal van scholen in onze regio merken ze nu al volop dat het geen sinecure is om het lerarenbestand volledig in te vullen. Vooral leerkrachten voor wetenschapsvakken, taalvakken en informatica zijn erg moeilijk te vinden.

De secundaire afdeling van de school Vijverbeek in Asse kreeg uiteindelijk wèl nipt alle plaatsjes ingevuld. Een werk van lange adem, want directrice Véronique Vandenbossche startte al in februari met haar zoektocht naar leerkrachten. Onder meer via Teachers for Belgium en een goed contact met de lerarenopleiding slaagde ze in haar opzet. De directrice beseft maar al te goed dat dit zeer uitzonderlijk is en onderschrijft de noodkreet van tal van andere scholen. (Foto FB GO-Atheneum Vijverbeek)

Meer hierover vanavond in ons nieuws.