Gezochte drugdealer opgepakt in Ternat

De politiezone TARL heeft begin deze week een drugdealer opgepakt tijdens een corona-controle in Ternat. De man was in het bezit van vloeibare XTC en cannabis.

“Een alerte burger meldde dinsdag via het 101 noodoproepnummer een verdacht voertuig in de Sluisvijverstraat. Een patrouilleploeg stelde vast dat er een auto stilstond in een veldbaantje, met 1 inzittende die verklaarde op zoek te zijn naar rust”, klinkt het bij de politiezone TARL. De man kreeg een boete voor een niet-essentiële verplaatsing. Het was trouwens al z’n tweede inbreuk op de coronamaatregelen. De man bleek ook 2 flesjes vloeibare XTC (GHB) en een hoeveelheid cannabis in z’n auto te hebben verstopt.

De man is bij de politie gekend voor verschillende feiten. “Zowel het parket als de rechtbank van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde hadden de betrokkene onderworpen aan probatiemaatregelen. Op bevel van een onderzoeksrechter in Oost-Vlaanderen stond de betrokkene geseind met een bevel tot aanhouding in het kader van onwettige productie, bezit en verkoop van verdovende middelen”, zegt de politiezone TARL. De man werd gearresteerd. Z’n auto en drugs werden in beslag genomen.