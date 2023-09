Gloednieuwe innovatiecampus Living Tormorrow in Vilvoorde vanaf maandag open voor publiek

In Vilvoorde zijn vandaag de deuren van de gloednieuwe innovatiecampus van Living Tomorrow opengegaan. In de 50 meter hoge toren langs de Ring rond Brussel ervaar je hoe we zullen leven, wonen en werken in de toekomst. De komende vijf jaar mikt Living Tomorrow op 1 miljoen bezoekers.

Een kwispelende robothond of een bril die live gesprekken vertaalt. Het zijn toekomstbeelden die in de gloednieuwe innovatiecampus van Living Tomorrow in Vilvoorde al even realiteit zijn. “80 procent van de innovaties hier bestaan al, maar zijn nog niet breed gekend. Ze worden wel ingezet in onze woon- en werkomgevingen,” licht CEO van Living Tomorrow Yin Oei toe.

Ook het gebouw toont ons hoe we straks zullen leven: in de hoogte en bijzonder energiezuinig. Het complex telt ook een hotel, restaurant en congrescentrum. Helemaal boven is er zelfs een dronehaven. “Die vliegt je zonder piloot van het ene naar het andere punt,” zegt stichter Frank Beliën. “Volgend jaar proberen we tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie om een dronevlucht te organiseren vanop Brussels Airport tot bij ons. Dat wordt een primeur.”