Goedele Van Ruysevelt verlaat Halse gemeenteraad door ziekte

Van Ruysevelt maakte het nieuws vanochtend zelf bekend in een Facebookpost. “Ik schrijf dit met tranen in de ogen en een klein hartje, en heb hier lang over nagedacht, maar er is geen directe verbetering in zicht, het verwachte medicijn komt er maar niet en het is een progressieve ziekte”, aldus Van Ruysevelt.

De voormalige presentatrice lijdt aan het Syndroom van Rathbun, een zeldzame genetische aandoening die 1 op de 300.000 mensen treft. Symptomen van de ziekte - ook hypofosfatasie genoemd - zijn onder meer osteoporose, breuken van de onderste ledematen, spierzwakte en vermoeidheid.

“Bij de laatste vergaderingen werd echter pijnlijk duidelijk dat ik mijn functie in de groep niet optimaal kan vervullen. Ik ben een perfectionist, en dit laatste maakte me ongelukkig. Ik blijf me inzetten op alle mogelijke gebieden, zolang mijn gezondheid het toelaat”, aldus Van Ruysevelt.

In haar Facebookpost wil Van Ruysevelt iedereen bedanken, in het bijzonder haar vader, de Leeuwse ereschepen Luc Van Ruysevelt. Goedele komt uit een politiek nest, want ze is de dochter van wijlen Lieve Van Linthout. Zij was tussen 2001 en 2012 burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw en overleed in 2015 na een lange strijd tegen een slepende ziekte.