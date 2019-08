Gordelfestival: veel meer dan alleen sporten en bewegen

Zondag is er de zevende editie van het Gordelfestival. In focusgemeente Dilbeek en in het provinciaal domein Huizingen is de opbouw van het festival volop bezig. Want wie Gordelfestival zegt, zegt niet alleen sporten en bewegen, maar ook heel veel vertier en plezier.

In focusgemeente Dilbeek mag je je aan een babydorp, kidsdorp en een urban village verwachten. De urban village is een nieuwigheid, een plek waar je de coolste sporten kan ontdekken: van skaten over freestyle bmx tot breakdance. Alsof dat nog niet voldoende is, installeert medeorganisator vzw ‘de Rand’ ook een Sky-Watch in Dilbeek. “Mensen kunnen met een kraan de lucht in om zo een geweldig uitzicht te krijgen over het Pajottenland,” aldus directeur Eddy Frans.

Muziek

Het Gordelfestival biedt traditiegetrouw ook heel wat animatie aan. In Dilbeek staan onder meer De Romeo’s, Jade van The Voice Kids en Mathias Vergels op het programma. Even verderop in het provinciedomein Huizingen kom je vast en zeker ook ogen en oren te kort. “Daar vind je bijvoorbeeld het VIK-dorp, het ‘very important kids’-dorp met een winkel waar je je tong kan laten tatoeëren. Natuurlijk zijn er ook opnieuw springkastelen en heel wat andere familie-animatie,” aldus Frans. Muziek zal ook niet ontbreken in Huizingen. Zowel Kaatje, Radio Oorwoud en het ontzettend populaire #LikeMe zullen er optreden.

RINGtv

