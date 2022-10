Gouverneur Spooren: "Opeenvolgende crisissen wegen zwaar op lokale besturen"

Een jaar geleden begon provinciegouverneur Jan Spooren in Leuven aan een ronde van Vlaams-Brabant. Hij deed dat om de 65 gemeenten van onze provincie beter te leren te kennen. Zijn tour zit er nu op. Vanavond verwelkomt hij de burgemeesters in het provinciehuis om de bevindingen van zijn bezoeken te bespreken.

"De voornaamste doelstelling was om de lokale besturen beter te leren kennen”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Ik wil als gouverneur bijdragen om die lokale besturen te ondersteunen en te versterken. Om dat te kunnen doen moet je eerst en vooral weten waar hun uitdagingen liggen en in welke context ze werken."

De lokale besturen vormen dé hoeksteen van het beleid in Vlaanderen volgens de gouverneur. Maar de hogere bestuursniveaus verwachten steeds veel meer van hen, vaak zonder dat daar extra geld en middelen tegenover staan. Elk lokaal bestuur worstelt weliswaar met zijn eigen, specifieke uitdagingen maar Jan Spooren stelde ook een aantal algemene tendensen vast. "We hebben een opeenvolging gehad van crissisen, gaande van de coronacrisis over de Oekraïnecrisis, de watersnood, nu hebben we energiecrisis”, aldus Spooren. “Dat vreet enorm aan de personeelscapaciteiten en ook op de budgettaire ruimte die ze hebben."

Vanavond nodigt de gouverneur alle Vlaams-Brabantse burgemeesters uit in het Provinciehuis in Leuven om verder in te gaan op de vaststellingen en conclusies van zijn ronde van Vlaams-Brabant. “In mijn functie heb ik heel wat kanalen, zowel rechtstreeks naar ministers, maar ook naar administraties en overlegplatformen toe die structureel zijn en waar ik die specifieke noden van de Vlaamse Rand en de gemeenten van Vlaams-Brabant op tafel kan leggen. Het zal zeker niet bij een vaststelling blijven en dat één keertje aan te kaarten, het is ook de bedoeling om dat op te volgen."