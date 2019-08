Graafwerk naar verdwenen geldkoerier stopgezet

De zoekactie in Neder-over-Heembeek naar het lichaam van de al 37 jaar vermiste beveiligingsagent Francis Zwarts is voorbij en heeft niets opgeleverd. Dat is vernomen bij het parket.

De verdwijning van Zwarts is een zogeheten ‘cold case’ uit 1982: de man werkte toen als beveiligingsagent op de luchthaven in Zaventem. Zwarts vervoerde belangrijke pakketten, naar verluidt ter waarde van 2 miljoen euro, toen zijn waardetransport op een nacht in oktober ’82 werd overvallen door 3 mannen. ’s Anderendaags werd zijn bestelwagen teruggevonden in Diegem.

Het lichaam van de geldkoerier werd nooit teruggevonden, maar ex-rijkswachter Madhani Bouhouche werd wel veroordeeld voor de roofmoord op Zwarts. In 2007 bekende Robert Beijer, eveneens ex-rijkswachter, dat de inmiddels overleden Bouhouche Zwarts had gedood met twee kogels door het hoofd. Het wapen werd gedumpt in het water aan de Verbrande Brug in Vilvoorde. De locatie van het lichaam wilde de man enkel prijsgeven in ruil voor een nieuwe identiteit. Gezien beide mannen ook genoemd werden in de onderzoeken naar de Bende van Nijvel, werd de vermoedelijke moord op Zwarts soms ook met dat dossier in verband gebracht.

37 jaar na de moord heropende het Brussels parket het onderzoek naar de verdwenen koerier. De speurders zouden verschillende tips gekregen hebben, waaronder één van Beijer. Daarom werd maandag en dinsdag gegraven op het terrein van een afvalverwerkingsdienst in het Brusselse Neder-Over-Heembeek, in de omgeving van de Van Praetsite. Dinsdagavond werden de graafwerken onverrichterzake weer stopgezet. Het lichaam van de vermiste man werd niet gevonden. (Foto: RINGtv archief)