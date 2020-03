Gratis boodschappendienst voor hulpbehoevende Meisenaren

In Meise biedt het OCMW een boodschappenservice aan voor mensen die omwille van mobiliteits- of gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de winkel kunnen gaan. De dienst is gratis en wordt voorlopig aangeboden tot 17 april.

De personeelsleden van het OCMW en vrijwilligers slaan de handen fictief in elkaar om een gratis boodschappendienst te organiseren. Hulpbehoevende inwoners kunnen zo één keer per week noodzakelijke levensmiddelen en voedingswaren bestellen en zelfs aangeven van welke supermarkt hun producten moeten komen. Dat kan op weekdagen telefonisch op het nummer 02/892.21.50 (van 9 tot 12u) of via despil@ocmwmeise.be.

Het OCMW organiseert de dienst onder strikte hygiënische voorwaarden. Zo dragen de boodschappers handschoenen tijdens het winkelen en moeten zij regelmatig grondig hun handen wassen. Wanneer ze de boodschappen afleveren en de centen ontvangen, respecteren ze de aanbevolen afstand van 1,5 meter.