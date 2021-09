Green Devils Ternat vieren 50ste verjaardag

De hockeyclub Green Devils werd een halve eeuw opgericht in de buurt van Vilvoorde. De club wordt gesticht door enkele West-Vlamingen die naar Brussel verhuisd waren. In 1986 strijkt de club in Ternat neer. Al speelde de club er sindsdien niet altijd. “Een tiental jaar hebben we hier niet gespeeld, wat het moeilijk maakte om een clubgevoel te genereren”, zegt voorzitter Pierre Dopchie. “Onze jeugd speelde in Anderlecht of Molenbeek. Alles is verbeterd sinds we een vijftal jaar geleden ons eigen hockeyveld hebben.”

Het veld gaf ook de jeugdwerking een boost. Twee derde van de leden vandaag zijn jeugdspelers. Zij zullen een belangrijke rol spelen in de toekomst van de club. “We willen in elke jeugdcategorie twee tot drie ploegen hebben”, zegt sportief verantwoordelijke Nicolas Borreman. “Zowel bij de dames als bij de heren willen we met eigen jeugd op termijn in eerste nationale spelen. Dat is de ultieme droom.”