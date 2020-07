Grimbergen, Opwijk, Leeuw, Steenokkerzeel en Linkebeek onder vergrootglas voor besmettingen

Grimbergen, Opwijk, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw en Linkebeek behoren tot de gemeenten in ons land die door Sciensano onder het vergrootglas worden gehouden. In de vijf gemeenten is er sprake van een 'onverantwoord' stijgend aantal besmettingen met het coronavirus. Het aantal besmettingen in ons land is de voorbije week met 66% gestegen tegenover vorige week.

De voorbije week steeg het aantal besmettingen in ons land met ruim 66%, gemiddeld komen er nu iedere dag 154 nieuwe besmette personen bij. Ook onze regio volgt die negatieve trend. In een aantal gemeenten is de stijging zelfs zorgwekkend. Dat is het geval in Grimbergen, waar de voorbije dagen 9 mensen positief testten. Uit onderzoek blijkt evenwel dat er in Grimbergen geen gezamenlijke besmettingsaard was, de besmettingen staan er los van elkaar. Ook in Opwijk (10 besmettingen) doet zich een heropflakkering van het virus voor. "We willen benadrukken dat er geen reden tot paniek is", klinkt het bij het Opwijkse gemeentebestuur. "De laatste week zijn er inderdaad 10 bevestigde besmettingen vastgesteld, waarvan vier uit hetzelfde gezin. De gezondheid van onze burgers komt op de eerste plaats. Daarom wordt de evolutie op de voet gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen plant een extra zitting op woensdag 22 juli om te beslissen welke extra maatregelen we kunnen nemen. Vanaf woensdag is in elk geval al een mondmasker verplicht in alle gemeentelijke gebouwen en het woonzorgcentrum." Naast Opwijk en Grimbergen, baart ook in Linkebeek (3 besmettingen), Steenokkerzeel (3 besmettingen) en Sint-Pieters-Leeuw (7 besmettingen) het aantal nieuwe besmettingen zorgen.