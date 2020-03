Grimbergen sluit alle sport- en culturele infrastructuur

Burgemeester Chris Selleslagh neemt de beslising na overleg met het schepencollege. Alle indooractiviteiten op tal van locaties wordt onmogelijk. Ook het Cultuurcentrum Strombeek gaat dicht. "Zaalverhuur nog voorstellingen zijn mogelijk tot en met 13 april. Alleen de cafetaria blijft open", zegt Selleslagh. "Ook de sporthallen en het zwembad Pierebad gaat dicht. Ook daar blijven alleen de cafetaria's open."

Verder worden een maand lang geen activiteiten toegestaan in jeugdhuizen, feestzalen en pastorijen. In de bibliotheken blijft enkel gewone uitlening mogelijk. De voor het publiek toegankelijke instellingen van gemeente en het OCMW blijven open voor het publiek. Via affiches worden de bezoekers aangemaand om de algemene preventieve gezondheidsrichtlijnen na te leven. Ook de activiteiten in open lucht worden streng opgevolgd.

"De organisatoren dienen zich strikt te schikken naar de preventieve maatregelen van 'social distancing', zoals omschreven in de aanbevelingsnota van de provincieouverneur en in het bijzonder het afraden van deelname aan deze activiteiten door de risicogroepen", besluit Selleslagh.