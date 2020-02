Grimbergen verhoogt prijs voor- en naschoolse opvang

CD&V berekende dat met de nieuwe regeling dat ouders die tijdens de weekdagen hun zoon of dochter naar de voor- en naschoolse opvang sturen, straks maandelijks bijna 80 euro moeten betalen. Vandaag is dat ongeveer 42 euro per maand. De gemeente Grimbergen bevestigt dat de prijzen zullen stijgen. "Die zullen ongeveer op de gelijke hoogte komen dan de prijzen in omliggende gemeenten. Het exacte bedrag wordt pas in de zomervakantie bepaald", zegt bevoegd schepen Karlijne Van Bree (Vernieuwing) in Het Laatste Nieuws.

Ook de OCMW-onthaaldienst verdwijnt. Volgens de gemeente Grimbergen daalt de vraag jaar na jaar. In 2019 zou het om 51 kindjes gaan. Twee van de drie personeelsleden op dienst gaan met pensioen, een derde krijgt een andere functie. Ook tegen het verdwijnen van de onthaaldienst is CD&V gekant.