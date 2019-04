Grimbergen wil ontharden

In 2018 en 2019 maakt de Vlaamse overheid telkens 5 miljoen euro vrij voor initiatieven om de bodem te ontharden. Het roept daarom lokale overheden, bedrijven, scholen en verenigingen op om projecten in te dienen. Grimbergen geeft antwoord aan die oproep.

"Wij denken bijvoorbeeld aan groenere speelplaatsen op de scholen, kruispunten die anders ingericht kunnen worden waardoor er meer ruimte voor groen vrijkomt of bedrijventerreinen waar groenzones kunnen komen," zegt schepen van Omgeving Bart Laeremans.

Doordat de bodem op verschillende plaatsen té verhard is in Grimbergen, kan het regenwater niet meer in de bodem trekken. Daardoor ontstaan problemen zoals wateroverlast. "Ook in periodes van droogte is de verharding een probleem omdat de bodem geen water kan opslaan wanneer het regent. Daardoor raakt de ondergrond uitgedroogd," aldus Laeremans.

Tot 15 mei kan je projecten indienen bij de Vlaamse overheid. De subsidie bedraagt maximum 250.000 euro.