Groeiende Kunstacademie in Zaventem krijgt nieuwbouw

De voorbije jaren steeg het aantal leerlingen van de Kunstacademie in Zaventem van 1.180 naar bijna 1.800 leerlingen. Het huidige gebouw is dan ook te klein geworden. “We waren eerst van plan om de oude bibliotheek te renoveren tot een nieuw gebouw voor de academie, maar we gooien het nu over een andere boeg. De oude bibliotheek wordt afgebroken, de nieuwbouw komt op de site waar vandaag het bijgebouw staat. De linkerflank van het bestaande gebouw blijft behouden. Uiteraard behouden we ook het oude hoofgebouw want dat is van historische waarde”, zegt schepen van Onderwijs Dirk Philips.

Het jeugdhuis moet wel wijken voor de nieuwe Kunstacademie, de gemeente Zaventem belooft mee naar een nieuwe thuis te zoeken. De nieuwbouw zal dertig leslokalen tellen, tien meer dan vandaag. Verder komen er polyvalente ruimtes en een auditorium. De kostprijs wordt geraamd op 9 miljoen euro. Zaventem gaat niet voor een klassieke financiering, maar wel voor het DBFM-systeem. Dat staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Een privépartner zal de nieuwe Kunstacademie bouwen, de gemeente betaalt dertig jaar lang een vergoeding om die te gebruiken.

Die vergoeding wordt mee gesubsidieerd door Vlaanderen. “De jaarlijkse kostprijs voor de gemeente zal pas vaststaan als het bouwprogramma goedgekeurd is door de private partner en door Vlaanderen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Maar het zal ons alleszins minder kosten dan ons oorspronkelijk plan, want daarvoor waren geen Vlaamse subsidies mogelijk.”