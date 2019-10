Groen licht voor ringtrambus op Brussels grondgebied

De Brusselse regering gaf gisteren groen licht voor het doortrekken van het traject van de Ringtrambus op Brussels grondgebied. Dit betekent dat de ringtrambus van De Lijn binnenkort van Brussels Airport via Machelen, Vilvoorde, Strombeek-Bever en Brussels Expo naar het UZ in Jette zal rijden.

De ringtrambus van De Lijn moest eigenlijk al sinds 1 september uitrijden op lijn 820. Tot nu was het echter afwachten of de Brusselse regering toestemming zou geven om het traject tot op Brussels grondgebied te brengen. Gisteren keurde de Brusselse regering het traject goed, waardoor een achttal haltes in het Brussels gewest aangepast kunnen worden aan de noden van de trambus.

De Lijn wil de ringtrambus om het kwartier laten rijden en zou daardoor tot tienduizend voertuigen per dag van de weg moeten halen. Volgens de nieuwe timing zullen de bussen vanaf de lente passagiers vervoeren.