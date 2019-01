Groen schuift 22-jarige student naar voren als fractieleider Vilvoorde

In Vilvoorde kiest meerderheidspartij Groen voor jong talent als fractieleider. De partij, die als gevolg van het conflict met burgemeester Hans Bonte over de toekenning van de schepenzetels niet langer als kartel, maar als aparte fractie in de gemeenteraad zetelt, kiest voor de 22-jarige Aiman Horch als fractieleider in de nieuwe raad.