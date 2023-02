Groen Sint-Pieters-Leeuw: "Maak van Makro-site een duurzame nieuwe wijk"

Steeman ziet een toekomst voor de leegstaande site: “Het terrein van de Makro in Zuun is maar liefst 8,7 hectare groot. Dat is een enorm gebied in het hart van onze gemeente,” vindt hij. Bovendien zijn er vlakbij scholen en het treinstation van Ruisbroek. Steeman voerde al een snelle berekening uit: “400 nieuwe woningen op de site moet haalbaar zijn. Als we kiezen voor 50 procent sociale woningbouw, dan voldoen we daarmee in één klap aan de eisen van de Vlaamse overheid. Die halen we nu niet.”

Nu zijn er sluikstorten en overlast aan de leegstaande Makro-vestiging. Het gemeentebestuur van Leeuw ging daarover al in gesprek met de eigenaar van het terrein. Steeman steunt dat, maar roept op om niet alleen aan symptoombestrijding te doen. “Het is natuurlijk nog afwachten hoe de afhandeling van het faillissement verder verloopt, maar de gemeente zou alvast haar intentie moeten uitspreken om meer te doen met de site.”

Volgens de gewestplannen heeft de site nu alleen een dienstverleningsbestemming, weet Steeman. “Het is zaak om snel de procedure op te starten om tot een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) te komen. Eerder haalde burgemeester Jan Desmeth (N-VA) dat ook al aan. Hij zei ook na te denken over een tijdelijke en een toekomstige invulling voor de site.