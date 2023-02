Sluikstort op leegstaande Makro-sites: "En we vrezen nog erger"

De leegstaande Makro-sites zijn een uitverkoren plek voor sluikstorters. Dat stelden onze reporters vast op de sites in Machelen (zie foto's) en in Sint-Pieters-Leeuw. Sinds Makro de deuren sloot, is er weinig beweging op de sites. De lokale besturen vrezen nog erger en ondernemen actie: "Want het is wachten tot de eerste krakers opduiken."