Grondwitloofseizoen officieel geopend

Het grondwitloofseizoen is gisteren officieel afgetrapt. In het bedrijf De Valck-De Roos in Wolvertem verzamelden een resem prominenten om te wijzen op het belang van witloof als streekproduct.

Onder andere premier Alexander De Croo, Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Landbouw Jo Brouns en burgemeester van Meise Gerda Van den Brande gaven speeches om het witloofseizoen af te trappen. Vanuit de provincie tekenden gedeputeerden tom Dehaene en Gunther Coppens present. Ook de voorzitter van de Belgische Boerenbond, Lode Ceyssens, was aanwezig. Het moment was een organisatie van de vzw Brussels Grondwitloof.

In de namiddag was ook het grote publiek welkom op het bedrijf. Geïnteresseerden kregen een rondleiding en er was animatie voor groot en klein.



Ook wij kregen een rondleiding. Een verslagje zie je in ons nieuws.