Groot feest in Sint-Ulriks-Kapelle: Zuster Monika blaast 107 (!) kaarsjes uit

In woonzorgcentrum De Verlosser in Dilbeek krijgen alle jarigen van de maand samen één groot feest. Johan Arits vierde zijn 25 jaar als directeur van het woonzorgcentrum, maar vandaag steekt er toch een andere jarige met kop en schouders bovenuit. Gisteren, op 28 maart, mocht Zuster Monika maar liefst 107 kaarsjes uitblazen. Een indrukwekkende leeftijd, en daar hoort een al even indrukwekkende taart bij. “Wij hebben al verschillende honderdjarigen gevierd die afgelopen jaren, maar dit is echt uniek. We zijn dan ook bijzonder fier”, zegt directeur Johan Arits.

Zuster Monika is geboren in Zwitserland en trots op haar roots. “Haar geheim is bidden en rustig door het leven gaan”, klinkt het bij verzorgsters Kathleen en Isabelle. “En genieten van elke dag die komt. Ze staat niet graag in de belangstelling, maar zoekt wel altijd sociaal contact. Ze verdient het om in de bloemetjes gezet te worden, want ze heeft zich ongelofelijk ingezet voor de medemens. Heel wat mensen zijn bij haar raad komen vragen en vonden ook steun bij Monika.”