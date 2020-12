Groot sluikstort ontdekt in Wolvertem

Luc Larivière, de zwerfvuil- en sluikstortcoach van Meise, heeft in de Boskant, een doodlopend straatje in Wolvertem dat alleen via de A12 bereikbaar is, opnieuw een groot sluikstort ontdekt. Een volle vrachtwagen bouwmateriaal is er op de weg gedumpt.

Larivière riep de wijkagent ter plaatse en de gemeente werd ingelicht. “Een volle vrachtwagen bouwmateriaal werd uitgekipt op de weg. Daardoor had de aangrenzende autohandelaar geen toegang meer tot zijn bedrijf. Ondertussen bleef ik niet bij de pakken zitten en heb ik ook al het andere vuil, dat al eerder in het bosje was gestort, verzameld. Dit stukje straat ruimden we twee jaar terug met een paar vrijwilligers op. Maar nu, helaas... Wat een puinhoop", vertelt Larivière. "Het is ontmoedigend, maar ik kijk nergens meer van op. De andere sluikstortingen waren zeer divers: olie, auto-onderdelen, plastiek, huishoudelijk afval en een 17-tal zakken met asbest, daktegels,…"

Intercommunale Incovo kwam met de vuilniswagen ter plaatse, maar al snel bleek het onbegonnen werk. Er was een grote container nodig om al het bouwmateriaal in kwijt te geraken. Wie achter de sluikstortingen zit, is moeilijk te bewijzen. Er is klacht ingediend tegen onbekenden.

De gemeente Meise zal bekijken of het wettelijk toegestaan is om een deel van de bewuste straat af te sluiten met een slagboom.