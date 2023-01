Grootste pensenkermis van het land in Don Bosco Halle: 7.000 pensen en twee ton frieten

Dit weekend was het weer tijd voor de grootste pensenkermis van het land in Halle. Het Don Bosco Technisch Instituut organiseert ze al voor de 58ste keer om de schoolkas te spijzen, en brak dit jaar alle records. Zo gingen er meer dan 7.000 pensen, 1.400 kipfilets en bijna twee ton frieten de deur uit.

Tot midden in de zaal stonden hongerigen aan te schuiven om na twee jaar corona-uitstel een plekje te bemachtigen. “De pensenkermis is erg belangrijk omdat ze ons heel wat extra mogelijkheden biedt: van het bouwen van nieuwe gebouwen, tot didactische middelen die we kunnen aankopen voor leerlingen, zeker in het kader van de modernisering en digitalisering”, zegt pedagogisch directeur Renate Van der Biest. “Eigenlijk is de pensenkermis begonnen met de broeders Salesianen die hier varkens gekweekt hebben om de schoolwerking te gaan sponsoren”, vult technisch directeur Philip Van Hamme aan. “Dat is door de jaren heen uitgegroeid tot zo’n groots evenement.”

In totaal bedienen ze op één weekend tijd meer dan tienduizend bezoekers en daar is natuurlijk heel wat personeel voor nodig. “Wij hebben ongeveer 730 leerlingen die de leerkrachten komen helpen”, zegt Van der Biest. “Allemaal op vrijwillige basis. Da’s heel fijn. We hebben zelfs leerlingen die drie shiften komen meedraaien. Echt fantastisch.”