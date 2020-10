Grootste Vlaamse boomplantactie ooit op gang getrapt in Asse

50 jaar na de iconische boomplantactie met nonkel Bob wordt vandaag in Asse de grootste boomplantactie ooit gelanceerd. ‘The Biggest Tree Plant’ wil dit plantseizoen in Vlaanderen de meeste bomen ooit planten, in totaal 100.000. Het project roept iedere Vlaming op om mee te planten, of een cadeauboom te kopen. "Als iedereen één boom plant, hebben we dubbel zo veel bos", zegt voortrekker Louis De Jaeger.

Vlaanderen bestaat uit ongeveer tien procent bos en tien procent privétuin. Een groep jonge en minder jonge ondernemers sloeg daarom de handen in elkaar om Vlaanderen van meer bos te voorzien. “We zien af en toe in het nieuws dat één of ander land zoveel miljoenen bomen heeft geplant. Wij willen hetzelfde kunnen zeggen op het einde van dit plantseizoen en roepen Vlamingen daarom op om een boom te planten”, zegt tuinarchitect Louis De Jaeger, trekker van de campagne."Het is de beste remedie om de klimaatopwarming tegen te gaan. Ze slaan CO2 op, voorzien ons van zuurstof en verrijken de bodem."

‘The Biggest Tree Plant’ heeft echter meer dan 75 hectare grond ter beschikking die ze dit plantseizoen nog wil beplanten. “We hebben over heel Vlaanderen meer dan honderd terreinen verzameld. Dit is een unicum”, zegt Bart Wolput van GiveADay vol enthousiasme. ‘The Biggest Tree Plant’ roept mensen op om nu een plantactie op hun terrein te organiseren. “We roepen ook de hulp in van bedrijven en verenigingen om mee bomen te planten. We bieden daarvoor speciale teambuilding-pakketten aan. Zo versterk je de teamgeest, investeer je in bomen en schrijf je mee geschiedenis”, weet De Jaeger.

Op deze website kan je zelf een boom registeren die je plant. Je kan er ook een cadeaubon kopen. “Zo kan wie geen eigen tuin heeft, of te weinig plaats voor bomen, toch zijn steentje bijdragen. Je kan op onze site nog kiezen welke soort je cadeau wil geven: een liefdesboom, een verjaardagsboom, een je-kan-de-boom-in-boom…”, lacht Laurien Van den Broeck van DinnerGift.