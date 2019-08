Grote bouwplannen voor Living Tomorrow

Living Tomorrow heeft grote bouwplannen. Tegen 2021 wil het een nieuwbouw optrekken langs de Indringingsweg in Vilvoorde. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het wordt een torengebouw van 50 meter hoog dat vanaf de Ring rond Brussel zichtbaar zal zijn. Er is plaats voor onder meer een hotel en een restaurant. Het project kost zo'n 20 miljoen euro.

De grootste innovatiecampus van Europa worden. Dat is het ambitieuze doel van Living Tomorrow in Vilvoorde. Daarom start eind dit jaar of begin 2020 de bouw van een volledig nieuw complex. Het gebouw wordt 50 meter hoog en wordt voorzien 1.000 vierkante meter hoogwaardige innovatie.

De nieuwbouw komt naast het huidige 'Huis van de Toekomst' en zal onder meer een hotel met 90 kamers en een restaurant omvatten. Op het dak komt een luchthaven voor drones. Een visionair idee waarvan Living Tomorrow hoopt dat het ooit echt operationeel wordt.

De stad Vilvoorde is mee in het verhaal, maar eist wel voorwaarden op het vlak van milieu. Om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te houden bouwt Living Tomorrow daarom in de hoogte. Verder komen er groengevels, zonnepanelen en diepteboringen tot 120 meter diep. Daarmee wil Living Tomorrow in de winter warmte halen uit de grond.

Volgens Living Tomorrow wordt het een energieneutraal gebouw. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 25 augustus. Tot dan kan je dus bezwaren indienen tegen de bouwplannen.

Foto: © Living Tomorrow