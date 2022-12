Grote drukte bij bandencentrales door eerste stevige winterprik

We beleven de eerste stevige winterprik en dat betekent heel wat werk voor bandencentrales. Want plots wil iedereen zijn zomerbanden laten vervangen door winterbanden. Wij gingen een kijkje nemen in een bandencentrale in Vilvoorde waar ze dezer dagen wissels doen aan de lopende band.

Het is alle hens aan dek bij Q Team in Vilvoorde want de opstoot van koning winter deze week bezorgt de bandencentrale hopen werk. “Wij zijn heel fel seizoensgebonden, bovendien waren oktober en november nog warme maanden waren”, zegt David Verhertbruggen. “Nu de winterprik er is wil iedereen zijn afspraak. Onze centrale is goed gelegen is wat er voor zorgt dat wij agenda’s hebben die propvol zitten. We doen ongeveer een negentigtal wagens per dag, je kan uitrekenen dat zijn er heel wat op een week. Ik denk niet dat het snel zal stoppen.”

De boodschap is dus tijdig reserveren voor een bandenwissel, wacht dus niet tot december. Maar misschien zijn de all-season banden een alternatief, dan hoef je niet meer te wisselen. “Zolang je in de Benelux rijdt kan ik die aanraden, maar als je op skivakantie gaat gebruik je best een winterband”, zegt Verhertbruggen. “Je mag niet vergeten dat zo’n voor de helft een winterband is en voor de andere helft een zomerband.”