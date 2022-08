In Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie in Nieuwenrode loopt er een tentoonstelling met werk van fotograaf Guido Van den Troost uit Asse. Van den Troost was jarenlang cultuurfunctionaris in Meise, en al van jongsaf aan geboeid door fotografie. Je ziet het werk van een veelzijdige kunstenaar, maar wij werden vooral gecharmeerd door een reeks portretfoto’s van rasechte ‘Brusseleirs’.

Guido Van den Troost stelt tentoon in Oude Pastorie in Nieuwenrode

Guido Van den Troost stelt in de Oude Pastorie in Nieuwenrode een fraaie reeks bloemen tentoon. Maar een tweede luik van de expositie toont karakterkoppen van mensen die het Brussels spreken, verdedigen of er mee aan de slag gaan. Sommmige van die foto’s staan ook in het boek over het Brussels dat Guido vorig jaar maakte. Dat hij een grote liefde koestert voor dat Brussels is duidelijk, die liefde erfde hij van zijn grootmoeder.

“Mijn moeder was een rasechte Brusseles, geboren in Molenbeek en opgegroeid in Anderlecht. Op jonge leeftijd is ze verhuisd naar Wolvertem, maar bleek trouw aan haar sappige Brusselse dialect. Haar taal heeft zich tussen mijn oren vastgezet”, zegt Guido Van den Troost. “Ik heb heel veel contact met mensen die het Brussels dikwijls gebruiken op een artistieke manier. Denk maar aan Johan Verminnen maar ook Zwangere Guy is een prominente Brusselaar. Heel veel mensen zijn met dat Brussels nog bezig.”

De tentoonstelling met foto’s van Guido van Den Troost loopt in Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie in Nieuwenrode sluit af op 3 september met de première van het Brussels poëzieprogramma ‘Gepakt’.