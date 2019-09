Halle breidt toewijzingsbeleid sociale huurwoningen uit

Sinds 2012 hanteren Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle hetzelfde toewijzingsreglement voor het gebruik van een sociale huurwoning. De regels moeten vooral sociale verdringing tegengaan en de eigenheid van de gemeente versterken. Kandidaat-huurders die geboren zijn of voor hun 18de minimaal 10 jaar in de gemeenten hebbengewoond, komen eerst in aanmerking om een sociale huurwoning toegewezen te krijgen.

Dat reglement wordt nu uitgebreid. Als er niemand voldoet aan de bovenstaande criteria, komen eerst mensen die al 20 jaar in een gemeente wonen in aanmerking voor een huurwoning. Als er uit een van de drie gemeenten geen kandidaten meer zijn komen er ook personen in aanmerking die een binding hebben met de andere twee. Voorwaarde is wel dat ze de afgelopen zes jaar minstens drie jaar in Halle, Sint-Pieters-Leeuw of Beersel gewoond hebben.