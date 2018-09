Halle engageert zich als pleegzorggemeente

Momenteel zijn er in Halle negentien gezinnen die samen 25 kinderen en volwassenen opvangen. Er is echter dringend nood aan extra opvanggezinnen, want in heel de provincie Vlaams-Brabant staan 96 kinderen of jongeren op de wachtlijst.

Eerder engageerde zich ook de stad Leuven al als pleegzorggemeente. Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld van Leuven en Halle zullen volgen.